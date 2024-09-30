Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع الفرنسية: تحريك سفينة حربية للشرق الأوسط تحسباً لعمليات إجلاء من لبنان

Lebanon 24
30-09-2024 | 17:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أ ف ب": فرنسا ترسل سفينة عسكرية إلى سواحل لبنان احترازياً في حال اضطرت لإجلاء رعاياها
lebanon 24
01/10/2024 03:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا: نخطط ونحضر لعمليات إجلاء محتملة من لبنان
lebanon 24
01/10/2024 03:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: تركيا تستعد لإجلاء محتمل لمواطنيها وأجانب من لبنان
lebanon 24
01/10/2024 03:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
التايمز: وزارة الدفاع البريطانية تسعى لتسريع إجلاء عدد كبير من البريطانيين من لبنان وسط مخاوف من حرب شاملة (الجزيرة)
lebanon 24
01/10/2024 03:51:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:19 | 2024-09-30
20:17 | 2024-09-30
20:16 | 2024-09-30
20:14 | 2024-09-30
20:11 | 2024-09-30
20:08 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24