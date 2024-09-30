Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدثة باسم البنتاغون لسكاي نيوز: حسن نصرالله يستحق المحاسبة لكننا نريد خفض التوتر وتجنب الحرب

Lebanon 24
30-09-2024 | 17:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائبة المتحدث باسم البنتاغون لسكاي نيوز عربية: يجب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة
lebanon 24
01/10/2024 03:53:21 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدثة باسم البيت الأبيض: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة هو المفتاح لتخفيف التوترات في المنطقة
lebanon 24
01/10/2024 03:53:21 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف لسكاي نيوز عربية: لا أحد يرغب في الحرب النووية ونحن قلنا ذلك مراراً
lebanon 24
01/10/2024 03:53:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة المتحدث باسم البنتاغون لـ"سكاي نيوز عربية": لا حل في جبهتي لبنان وغزة إلا بالطرق الدبلوماسية
lebanon 24
01/10/2024 03:53:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:19 | 2024-09-30
20:17 | 2024-09-30
20:16 | 2024-09-30
20:14 | 2024-09-30
20:11 | 2024-09-30
20:08 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24