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"وول ستريت جورنال" عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل ترى أن حزب الله يستعد بشكل مماثل لاستعداد حماس قبل هجوم 7 تشرين

Lebanon 24
30-09-2024 | 18:13
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