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غالانت: إسرائيل تستعد لدخول لبنان باستخدام المشاة والدبابات والسفن والقوة الجوية

Lebanon 24
30-09-2024 | 18:39
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