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"وول ستريت جورنال": القوات الخاصة الإسرائيلية قامت بجمع معلومات استخباراتية واستكشاف المنطقة قبل عملية برية أوسع

Lebanon 24
30-09-2024 | 18:44
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