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صحيفة "معاريف": إطلاق 35 صاروخاً من لبنان على شمال إسرائيل خلال 40 دقيقة بعد منتصف الليلة

Lebanon 24
30-09-2024 | 18:49
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