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الجيش الإسرائيلي: عملية "سهام الشمال" مستمرة بحسب تقييم الوضع بالتزامن مع القتال في غزة وساحات أخرى

Lebanon 24
30-09-2024 | 19:07
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