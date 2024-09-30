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إعلام إسرائيلي: قوات المشاة دخلت إلى لبنان fرفقة طيارين من سلاح الجو وقوات المدفعية

Lebanon 24
30-09-2024 | 19:18
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