بوليتيكو نقلا عن مسؤولين أميركيين: شخصيات بارزة في البيت الأبيض أبلغت إسرائيل سرا أن الولايات المتحدة ستدعم قرارها بزيادة الضغط العسكري على حزب الله

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