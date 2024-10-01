Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاع الروسية: تدمير مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود حوالي الساعة 7:00 بتوقيت موسكو

Lebanon 24
01-10-2024 | 01:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاكم مقاطعة موسكو: الدفاعات الجوية الروسية تسقط 14 مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة
lebanon 24
01/10/2024 12:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية تسقط 54 مسيرة أوكرانية فوق مناطق كورسك وبريانسك وسمولينسك وبيلغورود
lebanon 24
01/10/2024 12:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرتين مسيرتين فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك
lebanon 24
01/10/2024 12:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
في مقاطعة كورسك... الدفاع الروسية تعلن العثور على مخازن أوكرانية تحتوي على ذخائر أميركية وسويدية
lebanon 24
01/10/2024 12:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:52 | 2024-10-01
04:49 | 2024-10-01
04:46 | 2024-10-01
04:42 | 2024-10-01
04:37 | 2024-10-01
04:35 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24