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ميقاتي: نجتمع اليوم في الوقت الذي يواجه فيه لبنان واحدة من أخطر المحطات في تاريخه حيث نزح حوالى مليون شخص من شعبنا بسبب الحرب المدمرة

Lebanon 24
01-10-2024 | 03:05
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01/10/2024 12:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الشكر لكل الذين احتضنوا النازحين وهناك مليون شخص لبنانيّ تحركوا من مكان إلى مكان وقد تكون هذه أكبر عملية نزوح حصلت
lebanon 24
01/10/2024 12:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الحرب مستمرة اليوم ونحن نواجه العدو الإسرائيلي الذي ضرب القوانين الدولية بعرض الحائط
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01/10/2024 12:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: هذه المنطقة من وسط بيروت، حيث نقف الآن، لم يكن يتصاعدُ منها في الحرب المشؤومة إلا الدخانُ الأسود واليوم، يتفاءلُ جميع اللبنانيين بحلول جثمان البطريرك الكاردينال كريكور أغاجانيان فيها، ويعقدون على ذلك الآمالَ بأن يتصاعدَ هذه المرة منها
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01/10/2024 12:07:36 Lebanon 24 Lebanon 24
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