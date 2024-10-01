ميقاتي: اناشدكم جميعا الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان ومساعدتنا في حماية ابناء شعبنا بكرامة حتى يتمكنوا من العودة بأمان إلى منازلهم وبلداتهم

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