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أمين عام الناتو الجديد: نأمل في انتهاء العمليات العسكرية في لبنان في أقرب وقت

Lebanon 24
01-10-2024 | 03:25
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