وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجّار: تمّ إطلاق مبادرة اليوم من الأمم المتحدة والدولة اللبنانية للدول المانحة لنقول إنّنا بحاجة إلى مبلغ 425 مليون $ مع تفصيل الأرقام وبعض الدول استجاب (MTV)

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