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الجيش الإسرائيلي: حزب الله حوّل قرى لبنانيّة إلى قواعد جاهزة للهجوم على إسرائيل
Lebanon 24
01-10-2024
|
03:47
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