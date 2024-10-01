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القناة 12 الإسرائيلية: الخطوط الجوية الفرنسية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى 8 تشرين الاول

Lebanon 24
01-10-2024 | 04:06
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