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اليونيسف تناشد الحصول على 105 ملايين دولار لمواصلة توفير الإمدادات في لبنان

Lebanon 24
01-10-2024 | 04:02
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01/10/2024 12:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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01/10/2024 12:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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01/10/2024 12:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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