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ياسين: لا دعم مشروطاً بل دعم مفتوح ليصل إلى كلّ الناس والحكومة ستضع كل الأطر لتأمين الشفافية والفعالية والتنسيق مستمرّ مع الإدارات والوزارات

Lebanon 24
01-10-2024 | 05:17
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