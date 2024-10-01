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ياسين: الحكومة تدعو إلى وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وانتشار الجيش على الحدود ونحن في مرحلة إغاثيّة وطلب الدعم السريع للمواطنين

Lebanon 24
01-10-2024 | 05:19
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