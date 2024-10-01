مسؤول العلاقات الإعلامية بحزب الله محمد عفيف لـ"الجزيرة": كل الادعاءات بأن الجيش الاسرائيلي دخل لبنان كاذبة ولم يحدث أي اشتباك برّي مباشر بعد بينه وبين مجاهدي المقاومة

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