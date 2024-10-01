Advertisement

أخبار عاجلة

الناتو: من الواضح أن الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا صعب لكن التقدم الروسي يأتي بتكلفة باهظة

Lebanon 24
01-10-2024 | 06:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير الروسي لدى واشنطن: أي إمدادات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا لن تغير الوضع في ساحة المعركة (الشرق)
lebanon 24
01/10/2024 14:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: الحرب في أوكرانيا ليست حربنا ولا حل للصراع في ساحة المعركة (العربية)
lebanon 24
01/10/2024 14:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس البرلمان الروسي: الناتو أحد أطراف العمل العسكري في أوكرانيا
lebanon 24
01/10/2024 14:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
خبير يكشف: هل تستطيع دول "الناتو" إسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا؟
lebanon 24
01/10/2024 14:22:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:17 | 2024-10-01
07:09 | 2024-10-01
07:09 | 2024-10-01
07:07 | 2024-10-01
06:56 | 2024-10-01
06:53 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24