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وزير الدفاع الإسرائيلي: اتفقنا مع واشنطن على أهمية تفكيك البنية التحتية لحزب الله على الحدود (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
01-10-2024 | 06:17
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