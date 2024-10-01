العاهل الأردني يؤكد خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي ضرورة التوصل إلى تهدئة في المنطقة ووقف الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان (سكاي نيوز عربية)

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