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المرصد السوري: غارة إسرائيلية تستهدف كتيبة الرادار ومطار إزرع في ريف درعا (الحدث)

Lebanon 24
01-10-2024 | 07:07
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