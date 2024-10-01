باسيل من عين التينة: نؤكّد أنّ خسارة السيّد حسن نصرالله خسارة لنا جميعاً ولكلّ لبنان ونؤكّد وقوفنا إلى جانب بعضنا البعض في هذه المحنة الكبيرة

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