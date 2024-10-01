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مصدر لـ"أكسيوس": البيت الأبيض أبلغ الإسرائيليين بقلقه من أن ما يبدأ كعملية برية محدودة زمنياً وجغرافياً سوف ينزلق في النهاية إلى أمر أكبر وأطول أمداً (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
01-10-2024 | 07:55
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