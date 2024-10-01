Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: نصر الله كان يخطط لتنفيذ عملية أخرى في الـ 7 من تشرين الأول تحت عنوان "احتلال الجليل" (الشرق)

Lebanon 24
01-10-2024 | 08:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: عملية "سهام الشمال" مستمرة بحسب تقييم الوضع بالتزامن مع القتال في غزة وساحات أخرى
lebanon 24
01/10/2024 19:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يطلق على عملية اغتيال نصرالله اسم "ترتيب جديد"
lebanon 24
01/10/2024 19:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تفجيرات "بيجر" حزب الله ليست الأولى.. إليكم أشهر عملية اغتيال نفذها الموساد الإسرائيلي عبر الهاتف
lebanon 24
01/10/2024 19:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقية ضباط في الجيش الإسرائيلي متورطين في "فشل 7 تشرين الأول"
lebanon 24
01/10/2024 19:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:35 | 2024-10-01
12:32 | 2024-10-01
12:32 | 2024-10-01
12:22 | 2024-10-01
12:22 | 2024-10-01
12:21 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24