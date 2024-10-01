Advertisement

أخبار عاجلة

القيادة الوسطى الأميركية: 3 أسراب طائرات إضافية في طريقها إلى المنطقة وأحدها وصل بالفعل (الجزيرة)

Lebanon 24
01-10-2024 | 09:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البنتاغون: حاملة الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت تتجه لمنطقة عمليات المحيطين الهندي والهادئ بعد إكمال مهمتها في القيادة الأميركية الوسطى
lebanon 24
01/10/2024 19:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: دمرنا 3 طائرات حوثية مسيّرة عن بُعد ومنظومتين صاروخيتَيْن في اليمن خلال الـ24 ساعة الأخيرة
lebanon 24
01/10/2024 19:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في القيادة الوسطى الأميركية لـ "سكاي نيوز": لدينا حاليا مقاتلات حربية وسفن وأنظمة صاروخية في الشرق الأوسط أكثر بضعفي ما كان لدينا في نيسان الماضي
lebanon 24
01/10/2024 19:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
للدفاع عن إسرائيل.. أسراب من الطائرات الأميركية إلى الشرق الأوسط
lebanon 24
01/10/2024 19:38:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:35 | 2024-10-01
12:32 | 2024-10-01
12:32 | 2024-10-01
12:22 | 2024-10-01
12:22 | 2024-10-01
12:21 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24