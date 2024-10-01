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هيئة البثّ الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: الاستعدادات جارية لهجوم إيراني "واسع النطاق" على منشآت أمنية في إسرائيل وقد يلحق الضرر أيضًا بأهداف مدنية
Lebanon 24
01-10-2024
|
11:11
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