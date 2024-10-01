هيئة البثّ الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي: الاستعدادات جارية لهجوم إيراني "واسع النطاق" على منشآت أمنية في إسرائيل وقد يلحق الضرر أيضًا بأهداف مدنية

Lebanon 24