العاهل الأردني يُؤكّد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان (سكاي نيوز)

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