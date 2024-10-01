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المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية يجتمع بعد قليل (الحدث)

Lebanon 24
01-10-2024 | 11:50
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