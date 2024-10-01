مسؤول في القيادة الوسطى الأميركية لـ "سكاي نيوز": لدينا حاليا مقاتلات حربية وسفن وأنظمة صاروخية في الشرق الأوسط أكثر بضعفي ما كان لدينا في نيسان الماضي

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