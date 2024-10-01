Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: صواريخ من إيران وقذائف من لبنان أطلقت تجاه إسرائيل

Lebanon 24
01-10-2024 | 12:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: لا تقارير عن إصابات جراء الصواريخ الإيرانية
lebanon 24
02/10/2024 02:39:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يدعو جميع المواطنين إلى الدوخل للملاجئ قبيل وصول الصواريخ الإيرانية (الشرق)
lebanon 24
02/10/2024 02:39:45 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية (العربي)
lebanon 24
02/10/2024 02:39:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 10 صواريخ من لبنان على مناطق وسط الجليل وحيفا وتم اعتراض بعضها
lebanon 24
02/10/2024 02:39:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:19 | 2024-10-01
19:15 | 2024-10-01
19:05 | 2024-10-01
19:05 | 2024-10-01
18:58 | 2024-10-01
18:57 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24