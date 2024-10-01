"نيويورك تايمز": يبدو أن الوقت الذي استغرقته الصواريخ الإيرانية الأولى للوصول إلى "إسرائيل" أقل من 15 دقيقة ما يشير إلى أن هذه كانت صواريخ باليستية

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