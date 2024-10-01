Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الأردني: مستمرون في ضبط الحدود وحمايتها من أي أخطار (الحدث)

Lebanon 24
01-10-2024 | 13:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيّرة حاولت اجتياز الحدود على واجهة الحدود الغربية في المنطقة العسكرية الجنوبية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/10/2024 02:43:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يحذّر سكّان حي الحدث
lebanon 24
02/10/2024 02:43:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 700 هدف على الحدود مع لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
02/10/2024 02:43:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب نقلا عن مصدر في الجيش: لم نرصد أي توغل بري إسرائيلي (الحدث)
lebanon 24
02/10/2024 02:43:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:41 | 2024-10-01
19:40 | 2024-10-01
19:19 | 2024-10-01
19:15 | 2024-10-01
19:05 | 2024-10-01
19:05 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24