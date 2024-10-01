Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء العراق يعقد اجتماعا عاجلا بقيادة العمليات المشتركة في بغداد مع القيادات الأمنية (العربية)

Lebanon 24
01-10-2024 | 14:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء العراق: المنطقة دخلت بمرحلة صعبة وبالغة الخطورة (العربية)
lebanon 24
02/10/2024 02:46:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي: ندعو لعقد اجتماع طارئ لقادة وفود الدول العربية المتواجدين في نيويورك والعمل لعقد قمة إسلامية لبحث تداعيات العدوان على لبنان
lebanon 24
02/10/2024 02:46:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الوزراء ووزير الدفاع يعقدان اجتماعات تشاورية مع قادة في الجيش ووزراء عدة
lebanon 24
02/10/2024 02:46:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة العمليات المشتركة في العراق: قتلنا معظم قيادات داعش خلال العملية في الأنبار (العربية)
lebanon 24
02/10/2024 02:46:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:40 | 2024-10-01
19:19 | 2024-10-01
19:15 | 2024-10-01
19:05 | 2024-10-01
19:05 | 2024-10-01
18:58 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24