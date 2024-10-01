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"لبنان24": أكثر من 50 قذيفة إسرائيلية و 8 قذائف ضوئية تستهدف اطراف عيترون وبليدا

Lebanon 24
01-10-2024 | 16:24
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