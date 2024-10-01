Advertisement

أخبار عاجلة

"يديعوت أحرونوت": دوي صافرات الإنذار في الجليل الأعلى الغربي

Lebanon 24
01-10-2024 | 17:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي شمال اسرائيل "خشية تسلل طائرات مسيّرة من لبنان"
lebanon 24
02/10/2024 06:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة": صفارات الإنذار تدوي في دوفيف بالجليل الأعلى شمال إسرائيل إثر رصد إطلاق صواريخ من لبنان
lebanon 24
02/10/2024 06:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة": صفارات الإنذار تدوي في بلدات حدودية عدة بالجليل الأعلى للاشتباه في تسلل طائرة مسيّرة
lebanon 24
02/10/2024 06:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد دوي صفارات الإنذار في أييليت هشاحر في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة "خشية تسلل طائرات مسيّرة" (إذاعة النور)
lebanon 24
02/10/2024 06:18:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:05 | 2024-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:35 | 2024-10-01
22:32 | 2024-10-01
22:30 | 2024-10-01
22:30 | 2024-10-01
22:25 | 2024-10-01
22:25 | 2024-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24