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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: خففنا القيود المفروضة في منطقتي تل أبيب والقدس

Lebanon 24
01-10-2024 | 17:41
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