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إعلام إسرائيلي: انتهاء اجتماع الحكومة المصغرة المنعقد في ملجأ محصّن في القدس

Lebanon 24
01-10-2024 | 17:43
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