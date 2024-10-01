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هآرتس: جماعات إيرانية مسلحة في سوريا تخلي مقراتها على الحدود العراقية خوفا من هجوم إسرائيلي

Lebanon 24
01-10-2024 | 22:30
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