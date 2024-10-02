Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤولون إسرائيليون لأكسيوس: قد نستهدف منشآت النفط ومواقع استراتيجية داخل إيران

Lebanon 24
02-10-2024 | 00:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال" عن مسؤولين عرب: إسرائيل قالت إنها ستضرب مباشرة المنشآت النووية أو النفطية الإيرانية
lebanon 24
02/10/2024 09:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول دفاعي إسرائيلي: عشرات الصواريخ الإيرانية أطلقت على مقر الموساد لكن لم يسقط أي منها داخل المجمع
lebanon 24
02/10/2024 09:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الأركان الإيراني: إذا لم تلجم أميركا وأوروبا الكيان الصهيوني وهاجم أراضينا سوف نستهدف كل بناه التحتية
lebanon 24
02/10/2024 09:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الضربة الإيرانية.. أسعار الذهب والنفط تحلّق
lebanon 24
02/10/2024 09:29:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:24 | 2024-10-02
02:15 | 2024-10-02
02:13 | 2024-10-02
02:13 | 2024-10-02
02:11 | 2024-10-02
02:11 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24