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الجيش الإسرائيلي: نفذنا ضربات دقيقة على مواقع إنتاج أسلحة لحزب الله في أنحاء لبنان

Lebanon 24
02-10-2024 | 00:57
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