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المستشار الألماني: سنواصل مع شركائنا العمل على التوسط في وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

Lebanon 24
02-10-2024 | 02:36
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