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الخارجية الهندية: من المهم ألا يأخذ الصراع في الشرق الأوسط بعدا إقليميا أوسع وندعو لمعالجة جميع القضايا عبر الحوار والدبلوماسية

Lebanon 24
02-10-2024 | 03:48
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