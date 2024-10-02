Advertisement

أخبار عاجلة

إسبانيا: سنرسل طائرتين عسكريتين لإجلاء رعايانا من لبنان

Lebanon 24
02-10-2024 | 03:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كوريا الجنوبية تعلن إرسال طائرة عسكرية لإجلاء رعاياها من لبنان
lebanon 24
02/10/2024 12:26:47 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: مروحيات إسرائيلية تطلق النار قرب حدود لبنان لإجلاء جنود جرحى
lebanon 24
02/10/2024 12:26:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية التركية تعلن عن إستعدادات لإجلاء المواطنين الأتراك من لبنان جوا وبحرا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/10/2024 12:26:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إسبانيا: التوغل الإسرائيلي في لبنان يجب أن يتوقف
lebanon 24
02/10/2024 12:26:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:23 | 2024-10-02
05:19 | 2024-10-02
05:18 | 2024-10-02
05:17 | 2024-10-02
05:09 | 2024-10-02
05:03 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24