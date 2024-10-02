Advertisement

أخبار عاجلة

خامنئي: الوجود الأميركي والأوروبي بالمنطقة أساس المشكلة وسبب الحروب

Lebanon 24
02-10-2024 | 04:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الفرنسي: يجب أن نواصل جهودنا مع حلفائنا الأميركيين والأوروبيين حتى تتوقف الأعمال العدائية في لبنان
lebanon 24
02/10/2024 14:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن وجّه البنتاغون بتقييم وتعديل وضع القوات الأميركية بالمنطقة
lebanon 24
02/10/2024 14:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: نحث جميع الأطراف على التحلي بضبط النفس والنأي بالمنطقة عن مخاطر الحروب
lebanon 24
02/10/2024 14:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: الحل يجب أن يبدأ بوقف الحرب في غزة والحؤول دون وقوع حرب واسعة بالمنطقة تنطلق من لبنان (الميادين)
lebanon 24
02/10/2024 14:58:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:54 | 2024-10-02
07:54 | 2024-10-02
07:49 | 2024-10-02
07:43 | 2024-10-02
07:40 | 2024-10-02
07:36 | 2024-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24