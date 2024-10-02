النائب سجيع عطيّة بعد لقاء كتلة "الاعتدال" برّي: نؤكد على وحدتنا الوطنية في هذه الأيّام الصعبة وخلال هذا العدوان الشرس وقبل أي شيء آخر يجب أن نكون صفًّا واحداً

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