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مصر ترفض محاولات "تكريس وضع جديد" على الأرض يمس السيادة اللبنانية (الحدث)

Lebanon 24
02-10-2024 | 05:23
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