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"يسرائيل هيوم" عن مصدر إسرائيلي: الحرب مع إيران ليست من أهداف الحرب الحالية

Lebanon 24
02-10-2024 | 05:32
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